Schira: “Zeballos ha rifiutato 5 offerte per il Napoli”

Exequiel Zeballos é sempre più vicino dal diventare un nuovo calciatore del Napoli: l’ala argentina é in uscita dal Boca Juniors, squadra per cui gioca dal 2020 (iniziando dalle giovanili nel 2014). Con gli Xeneizes gioca 140 partite tra tutte le competizioni, segnando 16 gol e fornendo altrettanti assist. Nel frattempo, il giornalista sportivo Nicolò Schira, rivela sul suo profilo X un retroscena riguardo Zeballos: l’argentino classe 2002 aveva rifiutato le offerte di ben 5 squadre per unirsi al Napoli. Infatti, su di lui c’erano anche il CSKA Mosca, il Santos, l’Atlanta United, il Botafogo e il Vasco Da Gama. Tuttavia, Zeballos ha rifiutato queste offerte, dando priorità ai Partenopei.

Exequiel #Zeballos is getting closer to #Napoli from #BocaJuniors. Contract until 2031 (1,4M/year). The winger has turned down several bids (CSKA Moscow, Santos, Atlanta Utd, Botafogo and Vasco da Gama) to join Napoli, which are confident to finalize in the next days. #transfers https://t.co/0M8nHeB7uW — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 11, 2026