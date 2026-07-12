Repubblica – C’é anche una big italiana su Vanja Milinkovic-Savic

Come sappiamo, é molto improbabile che Vanja Milinkovic-Savic indosserà la maglia del Napoli nella stagione 2026/27 visto che il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, non sembra convinto del portiere serbo ex Torino. Su di lui c’é l’interesse del Besiktas e dell’Hull City, ma potrebbe anche continuare a giocare in Serie A: come riportato dal quotidiano La Repubblica, anche la Juventus sembra interessata a Vanja Milinkovic-Savic.

I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo portiere, con l’obiettivo principale che é Emiliano Martinez dell’Aston Villa (i Villains lo valutano 15 milioni di euro): tra le alternative spuntano Guglielmo Vicario che é in uscita dal Tottenham e, appunto, Vanja Milinkovic-Savic.