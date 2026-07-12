Repubblica – Allegri vuole Gatti al Napoli per la difesa, la Juventus potrebbe sostituirlo con Tomori

Uno degli obiettivi principali del Napoli in questa finestra di mercato estiva é prendere un nuovo difensore centrale. Dopo il mancato arrivo di Gila, il club valuterà Rafa Marin e Luca Marianucci (entrambi rientrati dalle loro esperienze in prestito, rispettivamente al Villarreal e al Torino) durante il ritiro, prima di tornare sul mercato.

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, nel mirino di Allegri c’é un suo ex calciatore ai tempi della Juventus, ovvero Federico Gatti: il centrale classe 98 ha giocato 2 stagioni in bianconero sotto la guida del nuovo allenatore dei Partenopei. Sempre secondo La Repubblica, Gatti é tra gli esuberi della Juventus insieme a Fabio Miretti, Teun Koopmeiners, e altri. Nel caso Gatti dovesse andare al Napoli, e dunque tornare da Allegri, i bianconeri potrebbero provare a sostituirlo con Fikayo Tomori del Milan.