Napoli, sfuma definitivamente Fini: UFFICIALE il suo ritorno al Frosinone

Nelle ultime settimane si é parlato di uno scambio tra il Napoli e il Genoa, che avrebbe coinvolto Nosa Obaretin e Seydou Fini. Tuttavia, il passaggio al club Partenopeo di quest’ultimo é sfumato definitivamente, visto che é stato da poco ufficializzato il suo ritorno al Frosinone. L’ala destra di proprietà del Genoa fu ceduto in prestito ai Ciociari nel mercato invernale del 2026: con loro ha disputato 8 partite in Serie B, segnando 1 gol e fornendo 2 assist. Dunque, Fini trascorrerà anche la stagione 2026/27 con la maglia del Frosinone: anche in questo caso, il Genoa lo ha ceduto in prestito.

Ecco il comunicato del club ciociaro: “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Seydou Fini. L’attaccante, classe 2006, arriva a titolo temporaneo“.