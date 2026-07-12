CorSport – Non solo Dodò, spunta un’altra alternativa dalla Serie A per la fascia destra del Napoli

Dopo il mancato arrivo di Anan Khalaili, l’obiettivo del Napoli per la fascia destra é Dodò della Fiorentina. Il calciatore brasiliano lascerà molto probabilmente la Viola in questa finestra di mercato estiva, visto che non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con il club. Su di lui c’é anche l’interesse del Nottingham Forest, ma i Partenopei si sono già portati avanti per anticipare la concorrenza.

Nel frattempo, spunta anche un alternativa all’ala della Fiorentina, ovvero Brooke Norton-Cuffy del Genoa: la dirigenza Partenopea continua a monitorare molto attentamente l’inglese classe 2004. Dunque, l’obiettivo per la fascia destra del Napoli al momento é Dodò, ma attenzione anche a Norton-Cuffy che può essere una valida alternativa. A riportare tutto ciò é il Corriere Dello Sport.