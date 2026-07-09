Napoli-Folorunsho – Si lavora all’addio a titolo definitivo: due squadre interessate

Il Napoli prima fare nuovi acquisti ha bisogno di vendere, in rosa ci sono più di 45 giocatori e almeno la metà è con le valigie in mano. Uno di questi è Michael Folorunsho, di rientro in azzurro dopo il mancato riscatto del Cagliari. Come scrive il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli e il calciatore vorrebbero la cessione definitiva: “Michael Folorunsho cerca stabilità, troppe squadre cambiate negli ultimi anni. Le sue qualità sono fuori discussione, se avesse continuità avrebbe già fatto il balzo definitivo. Il Napoli vorrebbe una soluzione con obbligo di riscatto, senza il solito prestito che lascia le cose incompiute alla fine di ogni stagione. Il Bologna è interessato, nelle ultime ore si parla di Atalanta, ma la ricerca della Dea, almeno in queste ore, è rivolta alla ricerca di una mezzala con altre caratteristiche”.