Venerato: “Ci sono 4 squadre su Lorenzo Insigne, lui sogna la Serie A”

Il giornalista sportivo di RAI Sport, Ciro Venerato, riporta degli aggiornamenti riguardo il futuro dell’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Su di lui c’é la Sampdoria, ma anche altri 3 club tra cui l’Iraklis (squadra greca allenata da Walter Mazzarri, ex allenatore di Insigne al Napoli nella stagione 2012/13). Il calciatore vorrebbe tornare a giocare in Serie A, ma la sua permanenza al Pescara resta ancora viva. Ecco le parole di Venerato:

“Notizia su Insigne: l’ex capitano del Pescara sta valutando varie offerte, ma al momento non le ha ancora accettate. Non solo la Sampdoria: il suo agente D’Amico ha avuto contatti con il Baku (in Azerbaigian), i ciprioti dell’Apollon Limassol e da un club dall’Arabia Saudita. Lorenzo spera ancora in un club di Serie A, ma al momento non ha avuto offerte: sfumato il Monza dopo l’arrivo di Ivan Juric. Il Pescara ha fissato una deadline con Insigne: se entro il 14 luglio non firmerà il nuovo contratto col Delfino, il club biancazzurro acquisterà un nuovo esterno sinistro“.