SportMediaset – Il Napoli e altre due squadre su Andrea Natali

Andrea Natali infiamma il calciomercato estivo. Il difensore centrale classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen, ha trascorso la stagione appena conclusa in prestito all’AZ Alkmaar, disputando 11 partite con la squadra Under 19 e una partita con la squadra Under 17. In Italia ha giocato per le giovanili del Bologna, del Brera, dell’Udinese e del Milan. Natali potrebbe tornare a giocare in Italia dopo 6 anni perché, come riportato da SportMediaset, il Napoli e il Cagliari hanno chieste informazioni per il giovane centrale: con i Partenopei potrebbe far parte delle rotazioni, dunque avrebbe anche la possibilità di giocare in Champions League.

Tuttavia, non ci sono solo squadre italiane su di lui: dall’Inghilterra c’é anche l’interesse del Brighton, un club sempre molto attento ai giovani talenti. Da ricordare che Natali é attualmente impegnato negli Europei Under 19 (si giocano in Galles) con l’Italia, dunque le decisioni sul suo futuro potrebbero essere rimandate al termine del torneo (la finale si gioca sabato 11 luglio).