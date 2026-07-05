Schira: “Ecco la situazione per quanto riguarda il calciomercato del Napoli”

Il giornalista sportivo Nicolò Schira fa il punto della situazione sugli obiettivi per il mercato estivo, sul suo profilo X. Iniziando dalla difesa, i Partenopei sono ancora alla ricerca di un difensore centrale, visto che Gila della Lazio é ormai vicinissimo al Milan: come alternativa, spunta il nome di Federico Gatti della Juventus. Il centrale classe 98 é apprezzato dal ds dei Partenopei, Giovanni Manna, e dall’allenatore dei Partenopei, Massimiliano Allegri.

Un altro obiettivo del Napoli quest’estate é prendere un vice Di Lorenzo. Con Khalaili dell’Union Saint-Gilloise che si avvicina all’Inter, spuntano i nomi di Brooke Norton-Cuffy del Genoa e di Dodò della Fiorentina. Infine, si parla anche del futuro di Vanja Milinkovic-Savic. L’ex portiere del Torino non rientra nei piani di Allegri, dunque potrebbe lasciare in estate. Su di lui c’é l’interesse del Besiktas, ma anche dell’Hull City e di un club dell’Arabia Saudita.