Pedullà: “Il Napoli ha bisogno di cedere dei giocatori”

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube parla della situazione cessioni in casa Napoli. Ecco le sue parole: “Il Napoli ha necessità di vendere Milinkovic-Savic, voluto da Conte a oltre 20 milioni: adesso non ti offrono neanche 15 milioni. Se tu decidessi di darlo in prestito, lo daresti probabilmente più in Premier League che al Besiktas. Ma vediamo cosa succederà, se si materializzeranno altri club. Bisogna per forza cedere un difensore, anche se Beukema dice di voler restare. Non faccio tutto l’elenco dei difensori del Napoli, sono tanti e qualcuno deve uscire.

Anguissa e Lukaku sono due punti di domanda veri, e giustamente De Laurentiis vuole fare il mercato quando entra qualcosa in cassa. Noa Lang non credo che sia un intoccabile, Lucca lo devi testare, ma quando lo devi testare? Come lo devi testare? Quindi la necessità di cedere gran parte tra questi profili per alimentare il mercato. Il Napoli ha perso qualche volata perché non poteva fare diversamente“.