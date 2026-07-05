Il giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, parla del futuro del difensore centrale della Juventus, Federico Gatti, sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole: “Gatti é sul mercato da sempre malgrado il rinnovo: questo discorso inciderà per quanto riguarda l’entrata di un difensore.

Ha parlato Lucumì nelle ultime ore, ha detto che é concentrato sulla Colombia, sta facendo molto bene. Però stiamo entrando anche nel territorio della clausola che scadrà il 15 luglio a quei famosi 28 milioni: mancano 10 giorni. Nel frattempo mi chiedete se per Gatti c’é una sistemazione in Inghilterra: di concreto, al momento, non c’é nulla. Al Napoli? Si, se uscisse un difensore, quindi i tempi vengono un po’ procrastinati“.