Moretto: “Allegri vorrebbe avere Anguissa e Lobotka a disposizione”

Aggiornamenti importanti riguardo il futuro al Napoli dei due centrocampisti, Frank Anguissa e Stanislav Lobotka. A parlarne é il giornalista ed esperto di Relevo, Matteo Moretto, sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano. “Sono due calciatori molto importanti per Allegri che li vuole avere a disposizione entrambi, salvo offerte incredibili o cambi di scena clamorosi. Su Lobotka non vedo nubi all’orizzonte, nonostante ci siano club che si stanno informando. Su Anguissa diciamo che già l’anno scorso, per questioni personali, sportive, familiari, aveva cercato di capire se ci fosse la possibilità di cambiare destinazione: poi é rimasto.

Anche quest’anno, Anguissa sarebbe disposto eventualmente ad ascoltare eventuali proposte, soprattutto dall’estero. Però c’é una buona sintonia tra Allegri e Anguissa: il nuovo allenatore vuole tenere il centrocampista camerunense che, per il Napoli, é un calciatore importante. Quindi al di là delle voci, degli interessi e degli ammiccamenti di altri club, io credo che alla fine Anguissa, salvo colpi di scena, possa restare al Napoli anche quest’anno“.