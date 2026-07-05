Il Mattino – Spunta un altro nome per la difesa del Napoli

Con Mario Gila destinato a diventare un nuovo giocatore del Milan, il Napoli é ancora alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione. Il ds dei Partenopei, Giovanni Manna, osserva con attenzione il Mondiale che si sta disputando negli USA, in Canada e in Messico. Oltre a Mbekezeli Mbokazi, difensore centrale sudafricano del Chicago Fire, nel mirino di Manna c’é anche l’australiano Lucas Herrington. Il difensore centrale classe 2007 gioca attualmente per i Colorado Rapids, e può anche giocare come terzino sinistro. A riportare tutto ciò é il quotidiano Il Mattino.