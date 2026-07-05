Bono a DAZN: “Mi piacerebbe giocare in Italia, sto imparando la lingua grazie a Simone Inzaghi”

Al termine di Canada-Marocco 0-3, partita che ha aperto gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, il portiere del Marocco e dell’Al Hilal, Yassine Bono, é intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando anche di un suo possibile futuro in Italia. Ecco alcuni spezzoni dell’intervista: “Da giorni ascolto Simone Inzaghi, per questo posso parlare un po’ l’italiano. Simone é un grande allenatore, un loco di calcio ma una persona bellissima e stiamo imparando molto con lui, faremo il massimo per aiutarlo. Mi piacerebbe giocare in Italia, una volta sono andato a Roma e mi é piaciuto molto: mi piacerebbe andare a Milano e a Napoli“.