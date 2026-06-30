Allegri-Napoli ci siamo – Si attende l’annuncio: cifre e dettagli del nuovo contratto

Massimiliano Allegri è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. Dopo aver rescisso il contratto con il Milan, manca solo la firma e l’annuncio ufficiale del Presidente De Laurentiis. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Max firmerà un triennale da 4,5 milioni l’anno, più eventuali bonus legati alla qualificazione in Champions League e allo Scudetto. Non ci saranno altri incontri tra il patron e il tecnico, tutto è già stato definito da tempo e ogni momento potrebbe essere quello buono per l’annuncio ufficiale con il consueto tweet di ADL.