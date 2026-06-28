Repubblica – Futuro De Bruyne e Lukaku, solo uno potrebbe restare al Napoli

Mentre De Bruyne e Lukaku sono impegnati ai Mondiali con il Belgio (affronterà il Senegal ai sedicesimi), il loro futuro al Napoli é ancora da decidere. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, appare più probabile la permanenza di De Bruyne, considerato importante da Allegri: l’ex allenatore di Juventus e Milan vorrebbe costruire il Napoli sfruttando la classe del centrocampista belga. Tuttavia, quest’ultimo vuole prima incontrarsi con il club, come rivelato da lui stesso nella sua unica intervista pre-Mondiali. La decisione su De Bruyne e Lukaku verrà presa dopo i Mondiali.