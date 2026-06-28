Il Roma – L’inserimento dell’Inter per Khalaili non preoccupa il Napoli

Come riportato dal quotidiano Il Roma, le voci di un inserimento dell’Inter per Anan Khalaili (esterno destro israeliano attualmente all’Union Saint Gilloise) non preoccupano il Napoli. Il calciatore é uno dei principali obiettivi del direttore sportivo dei Partenopei, Giovanni Manna, che lo segue da diversi mesi ormai.

Da tempo il Napoli ha raggiunto l’intesa con l’entourage del calciatore per un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Per quanto riguarda lo stesso Khalaili, l’esterno avrebbe dato la priorità al trasferimento al Napoli e avrebbe anche respinto l’interesse di alcuni club di Premier League. L’obiettivo del club Partenopeo é quello di chiudere l’operazione nelle prossime settimane.