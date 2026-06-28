Il Mattino – Il Napoli ha pronte due alternative nel caso Khalaili non dovesse arrivare

Il Napoli vuole chiudere per Anan Khalaili, esterno israeliano attualmente all’Union Saint Gilloise, giocatore su cui sembra essere interessato anche l’Inter. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il club Partenopeo ha pronte due alternative a Khalaili nel caso l’operazione non dovesse concludersi: queste alternative sarebbero Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Juanlu Sanchez del Siviglia.

Norton-Cuffy é valutato intorno ai 15-20 milioni di euro dal club ligure dopo un’ottima stagione disputata. I Partenopei lo seguono da diverso tempo e, visto che sa giocare in diversi ruoli, può dare ad Allegri la possibilità di variare la trama tattica con lui in campo. Per quanto riguarda Juanlu, come tutti sappiamo, fu accostato al Napoli per tutto il mercato estivo 2025 come vice Di Lorenzo. Il suo nome resta sullo sfondo, ma anche Atalanta e Fiorentina lo seguono e sembrano più avanti rispetto al club Partenopeo.