GdS – La decisione del Milan su Adrien Rabiot

Da diverse settimane ormai si parla dell’interesse del Napoli per il centrocampista francese del Milan, Adrien Rabiot. Il calciatore é un pupillo dell’ormai nuovo allenatore dei Partenopei, Massimiliano Allegri, visto che l’ha allenato sia alla Juventus (2021-2024) che al Milan (2025-2026). Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, il Milan considera Rabiot, insieme a Pavlovic e Pulisic, una pedina inamovibile da cui dovrà ripartire il nuovo allenatore dei rossoneri, Ruben Amorim.

Tuttavia, la mancata qualificazione in Champions League del Milan potrebbe pesare per il futuro di Rabiot e anche del portiere francese, Mike Maignan. Dunque, il club rossonero non intende cedere Rabiot, ma il Napoli potrebbe provare ad accelerare nelle prossime settimane, soprattutto nel caso Anguissa dovesse essere ceduto. Da ricordare che il contratto di Rabiot con il Milan scade nel 2028.