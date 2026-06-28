CorSport – Napoli o Inter, ecco dove vuole andare Khalaili

Anan Khalaili é uno degli obiettivi principali del Napoli per la prossima stagione: tuttavia, su di lui c’é anche l’interesse dell’Inter che é alla ricerca di un esterno destro dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid e il mancato arrivo di Palestra che andrà al Chelsea. Attualmente l’esterno israeliano gioca per l’Union Saint Gilloise, e il Maccabi Haifa (la squadra in cui é cresciuto) vanta il 15% dalla rivendita: motivo per cui la valutazione di Khalaili é intorno ai 25 milioni di euro. Il club Partenopeo ha già raggiunto l’accordo con il calciatore per un contratto di 5 anni: non vede l’ora di indossare la maglia Partenopea. A riportare tutto ciò é il Corriere Dello Sport.