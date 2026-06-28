CorSport – Juventus e Napoli su Vicario, ecco quale soluzione gradirebbe l’ex Empoli

Con l’arrivo di Martin Dubravka come secondo portiere e Antonin Kinsky che sarà il titolare, il futuro di Guglielmo Vicario é ormai lontano dal Tottenham. L’ex portiere dell’Empoli vuole tornare in Serie A: infatti, su di lui c’é l’interesse di due big italiane, ovvero la Juventus e il Napoli. Come riportato dal Corriere Dello Sport, Vicario gradirebbe la soluzione Juventus per rilanciarsi dopo una stagione difficile.

Per il club bianconero sarebbe una soluzione economica dal punto di vista dell’ingaggio del portiere (circa 3 milioni di euro a stagione): nel frattempo, il Tottenham chiede 15 milioni di euro per lui. L’alternativa all’ex portiere dell’Empoli é Marco Carnesecchi che, però, é considerato incedibile dall’Atalanta.