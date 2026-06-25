Rao andrà in ritiro col Napoli e poi si valuterà il suo futuro: il Palermo aspetta

Il Napoli ha un gioiellino in rosa che andrà in ritiro con Allegri e lì sarà valutato. Si tratta di Emanuele Rao, classe 2006, reduce dall’ottima esperienza al Bari in Serie B. Come riporta Tuttosport, la decisione sul suo futuro verrà presa solo dopo, anche se già oggi ci sono diversi club interessati al ragazzo pronti a prenderlo in prestito. Il Palermo ha chiesto informazioni, nel nuovo 4-2-3-1 di Inzaghi, Rao ci starebbe benissimo ma ci sarà tempo per prendere una decisione sul suo futuro. Il Napoli crede tanto nel ragazzo, ma probabilmente verrà nuovamente mandato a giocare, per poi tornare l’anno prossimo con più esperienza.