Napoli e Juve – L’intreccio sulla questione portiere: a Spalletti piacciano Meret e Milinkovic

Come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe esserci una girandola di portieri in Serie A. Napoli e Juve seguono con attenzione la situazione di Vicario in uscita dal Totthenam. Il preferito dei bianconeri resta il Dibu Martinez, ma la pista si è un po’ raffreddata per i costi alti dell’operazione. Il Giornale parla di un interessamento della Juve per Milinkovic-Savic che Spalletti apprezza molto per le sue qualità con i piedi. Anche Meret è uno dei nomi per sostituire il partente Di Gregorio, ecco quindi che con l’addio di uno tra Meret o Milinkovic, direzione Juve, il Napoli potrebbe tentare l’affondo decisivo su Vicario, valutato non meno di 15 milioni.