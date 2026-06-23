Gila-Napoli – Ecco cosa manca. Due contropartite gradite alla Lazio: la situazione

Scritto da:
Ivan Holmes
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fonte foto: Instagram @mario_gila4

Dopo l’accordo totale con Mario Gila, si cerca quello con la Lazio, che fino ad ora ha resistito alle proposte del Napoli. Come riporta Sky Sport, potrebbe essere una contropartita a sbloccare la trattativa. Due nomi piacciono ai biancocelesti: Lorenzo Lucca e Rafa Marin. Il primo è apprezzato anche dal neo allenatore Gattuso e il Napoli non dovrebbe opporsi ad un’eventuale partenza, il secondo, di rientro dal prestito al Villareal, è considerato invece una rotazione importante per la difesa. Sono giorni caldi questi per definire la trattativa, ci potrebbero essere novità importanti già nelle prossime ore. L’unica cosa certa è che Gila vuole il Napoli, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo Claudio Lotito.

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