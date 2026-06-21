SportMediaset – Sondaggio del Napoli per un’ala destra brasiliana

Come riportato da SportMediaset, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio per l’ala destra brasiliana dello Zenit, Luiz Henrique. Quest’ultimo, nel corso della sua carriera tra i professionisti ha indossato le maglie del Fluminense (2020-2022), del Betis Siviglia (2022-2024) e del Botafogo (2024-2025), prima di unirsi allo Zenit nel gennaio del 2025. Luiz Henrique si mise in mostra durante il cammino del Botafogo nella Copa Libertadores 2024: la squadra vinse il torneo, battendo l’Atletico Mineiro 1-3 in finale, nonostante avesse giocato quasi tutta la partita in inferiorità numerica. Fu proprio Luiz Henrique a segnare il primo gol della partita.

Dal suo approdo allo Zenit nel gennaio del 2025, ha giocato in totale 48 partite con la squadra russa tra tutte le competizioni, segnando 8 gol e fornendo 7 assist. Come detto prima il Napoli sembra interessato all’ala destra brasiliana, ma lo Zenit chiede non meno di 40 milioni di euro per lui (5 milioni di euro in più di quanto il club russo ha pagato per prenderlo dal Botafogo). Da ricordare che Luiz Henrique é anche impegnato ai Mondiali di calcio quest’estate con il Brasile, visto che é tra i convocati del ct dei Verdeoro, Carlo Ancelotti.