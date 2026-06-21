O Jogo – Il Napoli ha pronta un’offerta di 15 milioni di euro per un giovane centrale francese

Come riportato dal quotidiano sportivo portoghese O Jogo, il Napoli sarebbe in vantaggio sul difensore centrale francese classe 2006 Bastien Meupiyou. L’ex Wolverhampton gioca attualmente per l’Alverca (squadra che milita nella Serie A Portoghese), con cui ha disputato 32 partite tra tutte le competizioni questa stagione. Il suo contratto con il club portoghese scade nel giugno del 2028, tuttavia potrebbe lasciare già quest’estate. Sono diverse le squadre interessate a lui secondo la stampa francese, ma il Napoli sembra essere in vantaggio e sarebbe pronto a sborsare 15 milioni di euro per lui: nel caso dovesse andare così, sarebbe una cessione record per l’Alverca. Da ricordare che il Wolverhampton detiene il 50% dei diritti del centrale francese.