Ceccarini su X: “Ecco chi sarà il vice Di Lorenzo al Napoli”

In attesa dell’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Napoli é alla ricerca di un terzino destro come vice Di Lorenzo per il tecnico toscano. Nella lista del direttore sportivo dei Partenopei, Giovanni Manna, sono diversi i nomi che potrebbero essere scelti come vice Di Lorenzo: tra questi spuntano Brooke Norton-Cuffy del Genoa, Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise e Dodò della Fiorentina. Secondo l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, sul suo profilo X, potrebbe essere Norton-Cuffy il terzino destro a passare al Napoli come vice Di Lorenzo. Per il giornalista, il club Partenopeo sarebbe sempre più convinto di puntare sul calciatore inglese.