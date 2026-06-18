Sirene inglesi per Gila: il Bournemouth ha chiesto informazioni

Scritto da:
Ivan Holmes
-
fonte foto: Instagram @mario_gila4

Massimiliano Allegri ha scelto Gila, é lui il rinforzo richiesto dal tecnico per puntellare la sua nuova difesa già ricca di calciatori di qualità. Come riporta Il Messaggero, la richiesta presentata dal Napoli é stata ritenuta insufficiente da Lotito, ma si continuerà a trattare. L’accordo con il giocatore c’é e la scadenza nel 2027 potrebbe essere un fattore a favore degli azzurri. Il Napoli però non é il solo club interessato allo spagnolo. Il Bournemouth ha chiesto informazioni nel corso dei colloqui per Mandas e resta una pista da tenere d’occhio.

Articolo precedenteGazzetta – Il Lecce non riscatterà Cheddira, ma studia una nuova formula per trattenerlo
Articolo successivoNocerino nuovo allenatore della Primavera: é stata una scelta di Manna

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE