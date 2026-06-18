Gila vuole solo il Napoli! Rottura con la Lazio che continua a chiedere 30 milioni

Mario Gila vuole solo il Napoli. Come riporta Ciro Venerato, giornalista Rai News 24, c’è in corso un vero braccio di ferro tra il giocatore e la Lazio. Gila ha ribadito tramite il suo agente che la sua esperienza in biancoleceste è giunta al termine e la sua volontà è quella di giocare in un club che lotta per traguardi importanti. Rifiutato il Bournemouth, lo spagnolo vuole solo il Napoli e giocare la Champions League. Ad oggi l’offerta azzurra di 15 milioni è ritenuta troppo bassa per Lotito che spera di incassare 25-30 milioni. La scadenza nel 2027 e la volontà del giocatore potrebbero essere fattori determinanti per il buon esito della trattativa. In caso contrario si virerà su altri obiettivi.