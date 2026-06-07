TMW – Non solo il Genoa, un’altra squadra di Serie A su Obaretin

Da qualche giorno é in corso una trattativa tra il Napoli e il Genoa per uno scambio che coinvolgerebbe Seydou Fini del Genoa e Nosa Edward Obaretin e Antonio Garofalo del Napoli. Tuttavia, come riportato da Tuttomercatoweb, il Genoa non é l’unica squadra che vuole Obaretin: anche l’Udinese sembra interessata al centrale classe 2003. Ciò rischierebbe di complicare l’operazione tra Napoli e Genoa.

Cresciuto nelle giovanili del Milan e del Napoli, Obaretin non ha ancora esordito con la maglia dei Partenopei in una gara ufficiale. Il club lo ha mandato in prestito al Trento, al Bari e all’Empoli. Con i toscani, il centrale ha disputato 30 partite questa stagione tra Serie B e Coppa Italia.