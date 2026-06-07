Pedullà: “Per l’affare Gila-Napoli bisogna attendere”

Scritto da:
Alessio Grossi
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fonte foto: Instagram @mario_gila4

L’obiettivo principale del Napoli per la difesa é Mario Gila della Lazio: tuttavia, come riportato dal giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, l’affare che potrebbe portare il centrale spagnolo a giocare per i Partenopei é attualmente in stand-by. Ecco le parole di Pedullà: “Sono piene le pagine di Gila al Napoli: vi consiglio di aspettare questa situazione perché adesso ci saranno 2-3 giorni di calma piatta, poi secondo me avremo dei riscontri molto più confortanti“.

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