CdM – Rabiot e Allegri di nuovo insieme al Napoli?

Mentre si aspetta l’ufficialità dell’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il tecnico nato a Livorno sta già pensando ai giocatori che vuole portare in azzurro la prossima stagione. Come riportato dal Corriere Del Mezzogiorno, il centrocampista francese del Milan, Adrien Rabiot, é finito nel mirino del club Partenopeo. Potrebbe passare al Napoli come sostituto di Anguissa (nel caso il centrocampista camerunense dovesse essere ceduto), anche per il suo rapporto con il direttore sportivo dei Partenopei Giovanni Manna e con lo stesso Allegri.

Rabiot e Allegri hanno trascorso 3 stagioni insieme alla Juventus (2021/22, 2022/23 e 2023/24) e anche questa stagione appena conclusa al Milan. L’ex centrocampista del PSG é un pupillo dell’eventuale nuovo allenatore del Napoli, per questo motivo la suggestione di un futuro di Rabiot in azzurro é credibile. Tuttavia, bisogna far caso alla complessità dell’affare e anche alle richieste del Milan per lui.