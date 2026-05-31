Buchi Laba: “Osimhen non sta pensando di lasciare il Galatasaray al momento”

Novità sul futuro dell’ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Il bomber nigeriano non é stato convocato per le amichevoli della Nigeria contro la Polonia e il Portogallo. Questo perché potrebbe lasciare il Galatasaray in estate, come rivelato dal ct delle Super Eagles, Eric Chelle, in conferenza stampa. Quest’ultimo spiega di non averlo convocato perché il calciatore potrebbe non essere al 100%. Tuttavia, il giornalista sportivo e amico dell’ex attaccante del Napoli, Buchi Laba smentisce le parole di Chelle.

Come riportato da Laba sul suo profilo X, Osimhen non sta pensando di lasciare il Galatasaray e non ci sono offerte sul tavolo al momento. Per Laba si tratta di un errore di comunicazione da parte del ct della Nazionale Nigeriana. Infine, il giornalista spiega che Osimhen ha comunicato al Galatasaray che lascerà solo se il club turco lo vorrà: altrimenti non forzerà un trasferimento di sua iniziativa.