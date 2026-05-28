Sportmediaset, Accomando: “Incontro in corso tra Italiano e il Bologna, sarà addio a prescindere dal Napoli”

Scritto da:
Ivan Holmes
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fonte foto: Bologna Fc

Ore importanti per il futuro di Vincenzo Italiano e il Bologna. Potrebbe terminare qui l’avventura del tecnico sulla panchina dei rossoblu a prescindere dall’approdo o meno al Napoli. Lo riporta su X il giornalista esperto di mercato Mediaset Orazio Accomando: “Incontro in corso tra la dirigenza del Bologna e l’entourage di Vincenzo Italiano. A prescindere dalla decisione del Napoli, l’avventura del tecnico in rossoblu è destinata a terminare”.

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