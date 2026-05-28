Sportitalia – ADL indispettito dalla questione Italiano-Bologna. Aspetterà ancora, ma Allegri si tiene pronto

Ore decisive per la scelta del prossimo allenatore del Napoli post Conte. La situazione del favorito Italiano sta iniziando ad infastidire ADL, che avrebbe riallacciato i rapporti con Allegri e il suo management. Come riporta l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedulla su X, questo stand-by tra il Bologna e Italiano sta indispettendo il patron azzurro. ADL non aspetterà in eterno e si è già cautelato con l’ex Milan, profilo da sempre gradito e considerato un tecnico con cui è possibile aprire un ciclo vincente. Nel frattempo il Bologna e Italiano in questi minuti stanno discutendo sul da farsi, con la quasi certa separazione tra le parti anche in caso di non approdo di quest’ultimo sulla panchina del Napoli
Home Calciomercato Sportitalia – ADL indispettito dalla questione Italiano-Bologna. Aspetterà ancora, ma Allegri si...