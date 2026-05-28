Lukaku-Napoli sarà addio: fissato il prezzo ma non si esclude un ipotesi

Nonostante le parole di Lukaku degli ultimi giorni, l’idea del Napoli è quella di liberarsi del belga in estate. L’impatto del suo ingaggio sulle casse azzurre pesa e non c’è spazio per lui con la nuova politica di De Laurentiis. Come riporta Il Mattino, il Napoli lo valuta 10 milioni ma non è escluso che possa lasciarlo partire a zero. Una decisione importante per ridurre il peso degli stipendi e distribuirlo per i nuovi acquisti. La parola d’ordine del Napoli che verrà è sostenibilità economica.