Sportmediaset – Italiano il pole, Allegri sempre nel mirino e non si esclude un mister X

Scritto da:
Ivan Holmes
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Frey: "Italiano-Napoli? Non è pronto per una piazza così"

Come riporta il giornalista esperto di mercato Orazio Accomando a Sportmediaset, Vincenzo Italiano è il favorito per la panchina del Napoli. Il tecnico comunicherà al Bologna la sua decisione di cambiare aria e accetterebbe di buon grado la piazza azzurra. L’altro pretendente in lista è Massimiliano Allegri, già vicinissimo al Napoli la scorsa stagione prima della conferma di Antonio Conte. Ruota intorno a questi due il nome del prossimo allenatore, non si esclude però un mister X in caso si complicassero queste due operazioni.

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