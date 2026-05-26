Sportmediaset – Italiano il pole, Allegri sempre nel mirino e non si esclude un mister X

Come riporta il giornalista esperto di mercato Orazio Accomando a Sportmediaset, Vincenzo Italiano è il favorito per la panchina del Napoli. Il tecnico comunicherà al Bologna la sua decisione di cambiare aria e accetterebbe di buon grado la piazza azzurra. L’altro pretendente in lista è Massimiliano Allegri, già vicinissimo al Napoli la scorsa stagione prima della conferma di Antonio Conte. Ruota intorno a questi due il nome del prossimo allenatore, non si esclude però un mister X in caso si complicassero queste due operazioni.