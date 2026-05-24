GdS – Ecco chi ha individuato Manna come possibile sostituto di Anguissa

Il Napoli é alla ricerca di un centrocampista tuttofare per la prossima stagione, visto che Anguissa potrebbe lasciare in estate. Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, il ds dei Partenopei Giovanni Manna avrebbe individuato in Arthur Atta, centrocampista francese dell’Udinese, il sostituto giusto del camerunense ex Fulham. Sempre secondo la Gazzetta Dello Sport, Atta é riuscito ad attirare l’attenzione dal vivo agli osservatori del club Partenopeo: De Laurentiis e Manna potrebbero anche aspettare l’arrivo del nuovo allenatore e capire cosa chieda per una squadra che resta forte.

Arrivato dal Metz nell’estate del 2024, Atta é alla sua seconda stagione all’Udinese. Questa stagione si é rivelato una delle grandi sorprese del campionato, con 5 gol e 4 assist in 34 partite giocate. Da ricordare che fu accostato al Napoli già a gennaio.