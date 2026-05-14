Napoli forte su Khalaili, si cerca lo sconto con Saint-Gilloise: i dettagli

Scritto da:
Ivan Holmes
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fonte foto: Instagram @anankhalaili

Il Napoli é forte su Anan Khalaili, esterno destro in forza all’Union Saint-Gilloise. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già un accordo con il giocatore, lusingato dall’interesse degli azzurri. La squadra belga ha acquistato l’israeliano due anni fa dal Maccabi per 6,5 milioni e ora ne chiede 25 per lasciarlo partire. Il Napoli cerca lo sconto, spera di trovare un’intesa tra i 18 e i 20 milioni. Prossime settimane decisive per capire se ci sarà l’affondo decisivo o si virerà su altri obiettivi.

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