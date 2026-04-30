Ottima stagione al Villarreal, ma Rafa Marin vuole un altra possibilità in azzurro: i dettagli

Rafa Marin è pronto a tornare al Napoli, potrebbe essere lui il “nuovo” rinforzo per gli azzurri in difesa la prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore ha disputato una buona stagione al Villarreal e nonostante gli spagnoli godano di un diritto di riscatto, i giochi non sono ancora fatti. Questo perchè Marin ha la possibilità di decidere il proprio futuro e qualora il Napoli decidesse di richiamarlo alla base, lui tornerebbe di corsa. In azzurro ha vinto uno Scudetto non da protagonista e ora vorrebbe dimostrare il suo valore diventando il nuovo pilastro della difesa partenopea.