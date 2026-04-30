Napoli forte su Atta: è il preferito per rimpiazzare il partente Anguissa

C’è un nuovo gioiello in casa Udinese che il Napoli segue con grande interesse: Arthur Atta. Con il sempre più probabile addio di Zambo Anguissa, gli azzurri cercano una nuova mezz’ala per rinforzare il centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista bianconero al momento è il preferito, superati Rios e Gomes. ADL cercherà di sfruttare gli ottimi rapporti con l’Udinese e la valutazione di 20 milioni non sembra eccessiva. Quest’anno Atta ha messo a referto in Campionato 5 gol e 3 assist, mostrando grande personalità e un invidiabile bagaglio tecnico.