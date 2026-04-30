Elmas verrà riscattato dal Napoli? Le ultime

Potrebbe finire al termine della stagione il secondo atto di Elmas al Napoli. Il macedone, pedina chiave nell’11 di Conte quando gli azzurri erano in piena emergenza, rischia di tornare al Lipsia e non essere riscattato. A darne la notizia La Gazzetta dello Sport: “Elmas è destinato a congedarsi, soffocato da quella novantina di milioni circa che serviranno per riscattare Hojlund (45), Lucca (26) e Alisson Santos (16,5)”. Sarebbe un duro colpo per il giocatore che a inizio stagione ha rifiutato qualunque destinazione pur di riabbracciare la sua vecchia squadra.