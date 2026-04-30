Anguissa pronto a dire addio al Napoli? Spunta una nuova pretendente per il centrocampista

Nelle ultime settimane ha preso sempre più quota l’ipotesi di addio di Zambo Anguissa. Ad inizio stagione sembrava quasi una formalità il rinnovo, poi l’infortunio ha cambiato gli scenari. L’idea del Presidente è quella di uno svecchiamento della rosa e Anguissa (31) potrebbe essere uno dei sacrificati per questa nuova politica. Come riporta Tuttosport, diversi club francesi e sauditi hanno mostrato interesse per il centrocampista, ma nelle ultime ore è uscita fuori una nuova pretendente. Il Galatasaray cerca una mezz’ala e ha messo gli occhi su Anguissa. Con i turchi c’è un canale preferenziale dopo le recenti operazione di mercato che hanno portato a Istanbul Osimhen e Noa Lang.