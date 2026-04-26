Schira: “Una squadra turca interessata ad Anguissa per la prossima stagione”

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, sul suo profilo X, il Galatasaray é interessato al centrocampista camerunense del Napoli, Frank Zambo Anguissa. Dopo aver chiuso in prestito con i Partenopei per Osimhen (poi riscattato a titolo definitivo) e Lang, il club turco potrebbe provarci anche per Anguissa quest’estate. Arrivato nel 2021 dal Fulham, il centrocampista classe 95 ha disputato 174 partite con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni, segnando 15 gol e fornendo 20 assist. Il suo contratto con i Partenopei scade nel 2027.