Schira: “Galatasaray interessato a un difensore della Juventus, c’é anche il Napoli su di lui”

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, sul suo profilo X, il Galatasaray avrebbe chiesto informazioni sul difensore centrale della Juventus, Federico Gatti. Tuttavia, il club turco, non é l’unica squadra che sembra essere interessata all’ex Frosinone: ci sarebbe l’interesse di alcune squadre di Premier League e anche del Napoli. Infatti, il club Partenopeo potrebbe provare a prendere un anche difensore centrale per la prossima stagione, e tra i diversi nomi sulla lista del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ci sarebbe anche il nome di Gatti. Da ricordare che quest’ultimo ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 2030 la scorsa estate.