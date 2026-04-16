De Maggio: “Napoli forte su Zaniolo! E’ il primo obiettivo per l’estate a prescindere dall’allenatore”

Come riporta il giornalista tifoso azzurro Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal, il Napoli è fortemente interessato a Nicolò Zaniolo. Il centrocampista dell’Udinese sta disputando una grande stagione in Friuli e i bianconeri sono pronti a riscattarlo dal Galatasaray per poi ascoltare nuove offerte. Queste le parole De Maggio: “Napoli fortissimo su Zaniolo. E’ il primo obiettivo per l’estate a prescindere da chi sarà l’allenatore. Può giocare sia in un 3-4-2-1 che in un 4-3-3, non c’è nessuna differenza per lui”.