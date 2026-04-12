Schira: “Jorge Mendes ha offerto Manuel Ugarte del Man Utd a tre squadre di Serie A”

Arrivato nell’estate del 2024, il futuro di Manuel Ugarte sarà molto probabilmente lontano dal Man Utd. Con i Red Devils, il mediano uruguaiano classe 2001 ha disputato 68 partite tra tutte le competizioni, segnando 2 gol e fornendo 6 assist. Come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, sul suo profilo X, l’agente di Ugarte, Jorge Mendes, avrebbe offerto l’uruguaiano a tre big di Serie A per il calciomercato estivo: Juventus, Napoli e Milan.

Il club bianconero ha monitorato il calciatore durante l’amichevole disputata tra Algeria e Uruguay il 31 marzo, mentre il club Partenopeo ha un ottimo rapporto con il Man Utd viste le trattative per portare McTominay e Hojlund, entrambi ex Red Devils, al Napoli.