SportMediaset – Goretzka-Napoli, la situazione attuale

Con Leon Goretzka che lascerà il Bayern Monaco a zero quest’estate, sono tante le squadre che vogliono approfittarne per un colpo a parametro zero. Tra le squadre interessate al centrocampista tedesco c’é anche il Napoli di Antonio Conte: il tecnico pugliese vede in Goretzka un giocatore che può entrare nella Top 5 della Serie A. Tuttavia, bisognerebbe capire il suo utilizzo in campo visto che il Napoli ha dei giocatori inamovibili a centrocampo come Lobotka, Anguissa e McTominay. Per quanto riguarda l’ingaggio, Goretzka alla fine percepirebbe più o meno la stessa cifra di Lukaku. Anche il Tottenham, l’Arsenal e l’Atletico Madrid sembrano interessate al centrocampista classe 95, ma non sono le uniche squadre.