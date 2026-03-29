Dall’Olanda – La decisione del Galatasaray su Noa Lang

Secondo il sito sportivo olandese Voetbal Primeur, Noa Lang sarà molto probabilmente riscattato dal Galatasaray, almeno questa é l’intenzione del club turco. L’ala sinistra olandese gioca per il Galatasaray da gennaio, arrivato in prestito dal Napoli che lo prese in estate dal PSV Eindhoven per 25 milioni di euro più 2-3 milioni di bonus. Visto l’avvio difficile con i Partenopei (1 gol e 2 assist in 27 partite tra tutte le competizioni), passa al Galatasaray in prestito durante questo calciomercato invernale.

In Turchia, Lang é già riuscito a conquistare i suoi nuovi tifosi, giocando 11 partite tra tutte le competizioni, e segnando una doppietta contro la Juventus in Champions League. L’accordo di gennaio prevedeva un prestito oneroso con circa 2 milioni di euro con un’opzione di riscatto fissata a 30 milioni di euro. Con il Galatasaray che sembra intenzionato a confermare l’acquisto definitivo di Lang, il Napoli incasserebbe una cifra importante.