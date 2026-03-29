Ceccarini: “Goretzka nel mirino di Inter, Milan e Napoli”

Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di Tuttomercatoweb, parla delle tante opportunità di calciomercato per la prossima stagione. Spunta anche il nome di Leon Goretzka che in estate lascerà il Bayern Monaco a zero: diverse squadre, tra cui anche il Napoli, sono interessate a lui. Ecco le parole di Ceccarini:

“Alla lunga lista delle opportunità si sono aggiunti anche Ederson e Leon Goretzka. Per il primo il problema resta la valutazione, visto che l’Atalanta ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Il tedesco é un’altra grande occasione che si va ad aggiungere a Bernardo Silva e Frank Kessié. Il suo addio al Bayern Monaco a giugno é praticamente scontato: su di lui c’é tanta concorrenza, soprattutto in Italia dove Inter, Milan e Napoli ci stanno facendo più di un pensiero“.